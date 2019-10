A24 e A25, a breve lo stop ai mezzi sopra i 35 quintali, pullman compresi

"Si continua a ripetere che le somme sono disponibili, ma i 192 milioni per la messa in sicurezza dei viadotti sono ancora bloccati". Così Mauro Fabris,vicepresidente consiglio di amministrazione di Strada dei Parchi, concessionaria di A24 e A25, sulla querelle con il ministero delle Infrastrutture in merito ai fondi per interventi antisismici.

Strada dei Parchi "con senso di responsabilità alla luce degli allarmi strumentalmente lanciati" ha avviato otto cantieri "nei viadotti più vecchi". A breve limitazioni per i mezzi pesanti oltre i 35 quintali (compresi pullman di linea e di trasporto pubblico), adottate già l'anno scorso in via precauzionale, con specifica ordinanza saranno estese agli 87 viadotti ispezionati di recente dai tecnici del ministero. Si tratta di divieti di sorpasso e di sosta, obbligo di distanza di 50 metri tra un mezzo e l'altro. Per informare l'utenza dovranno essere installati 500 cartelli stradali. L'ordinanza sarà comunicata al Ministero e alle prefetture.

Ansa