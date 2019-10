Francavilla al Mare: 45enne si tuffa nel sottopasso allagato e salva una donna intrappolata in auto

Stava andando a prendere il figlio a scuola insieme alla moglie quando ha visto un'auto sommersa in un sottopassaggio non esitando a tuffarsi per salvare la donna che vi era rimasta intrappolata dentro.

È successo nel pomeriggio di oggi a Francavilla al Mare. Il protagonista della vicenda è Luca Ortu, 45 anni, originario della Sardegna, che si è buttato in acqua salvando la signora che era già finita con la testa sott'acqua, come ha raccontato lui stesso all'Ansa.

Diversi sottopassi della città erano interdetti al traffico a causa delle abbondanti piogge che da ieri stanno colpendo la costa. Il 45enne, gestore di una tabaccheria e istruttore di difesa personale, ha sfondato il vetro dell'auto sommersa con una gomitata tirando fuori la donna: attimi concitati durante i quali, ancora in acqua, la sfortunata automobilista chiede delle sorti del veicolo comprensibilmente sotto choc. Sul posto sono poi intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco.

