Maltempo, sulla costa allerta gialla fino a mezzanotte

16 - Il Centro funzionare d'Abruzzo ha pubblicato la mappa del rischio idrogeologico connesso al maltempo: allerta arancione per le province di Chieti, Pescara e Teramo, che oggi e domani saranno interessate da una "morderata criticità per rischio idrogeologico localizzato".

Nel primo pomeriggio, incidente stradale sulla provinciale 181 Vasto-San Salvo. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri. La centrale operativa di Chieti del 118 non segnala feriti gravi.

Ore 8 - Allerta gialla. Un avviso di criticità meteo di media intensità fino mezzanotte sulla costa e su tutto l'Abruzzo orientale è stato diramato dal Centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile: "Possibilità di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientale e meridionale della Regione, con quantitativi da moderati a elevati".

Scuole chiuse oggi a Pescara. Il sindaco, Marco Alessandrini, ha deciso la sospensione delle attività didatiche negli istituti di ogni ordine e grado. In città la pioggia ha allagato strade e scantinati.

A Vasto la protezione civile sta monitorando le strade della riviera: "Per il momento, la situazione è sotto controllo", dice il responsabile, Eustachio Frangione. "Piove costantemente da molte ore, ma non è una pioggia violenta. In ogni caso, se dovessere essere necessario, apriremmo i tombini delle strade di Vasto Marina che si allagano quando c'è maltempo, in particolare quelli di via Paolucci, dove c'è il sottopassaggio che conduce a Montevecchio".

Un albero è stato sradicato da acqua e vento all'interno di un giardino privato di via Donizetti.