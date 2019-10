Cintura non funzionante e poche ore di riposo per l’autista: i bambini non partono per la gita

Nella mattinata odierna le pattuglie della sezione Polizia stradale di Chieti e del distaccamento di Lanciano, hanno provveduto a effettuare i controlli a due pullman, che dovevano trasportare oltre 50 bambini e ragazzi, nonché insegnati e accompagnatori, per un viaggio di istruzione, con partenza da Chieti.

Per i due pullman, dagli approfonditi controlli sono emerse gravi irregolarità: per un pullman è stata riscontrata, la completa inefficienza di una cintura di sicurezza, che in caso di incidente, non avrebbe sicuramente assolto il suo compito di trattenimento, oltre alla salata sanzione all’autista è stato imposto di non far utilizzare quel posto per la sicurezza dei ragazzi.

Per il secondo pullman, invece, gli agenti della Stradale, hanno approfondito i controlli sulla efficienza psico fisica del conducente, e da accertamenti tramite cronotachigrafo a bordo, è stato riscontrata una grave irregolarità, un quanto l’autista non aveva ultimato le ore di riposo imposte dalla normativa nazionale ed europea; facendo il giorno precedente solo 7 ore di riposo, anziché le 11 previste. Per questa ragione, sia l’autista che la ditta dal quale dipende, sono stati severamente sanzionati. Inoltre si provvederà ad inoltrare la comunicazione della violazione anche al competente Ispettorato del lavoro per gli accertamenti di competenza.

"I controlli sui pullman – dice la Stradale – e sulle gite scolastiche saranno ulteriormente intensificati in questo periodo al fine di garantire più ampi livelli di sicurezza in attuazione del protocollo tra il MIUR e il ministero degli Interni. Il protocollo prevede che, prima della programmata partenza, la scuola inoltra una comunicazione alla polizia stradale, la quale il giorno della partenza, procederà ad effettuare i dovuti controlli che saranno effettuati a 360°: si provvede infatti a verificare la regolarità della documentazione, l’efficienza del mezzo (pneumatici, cinture di sicurezza, cassetta pronto soccorso, uscite di emergenza ecc), nonché le condizioni psicofisiche dell’autista prima di intraprendere il viaggio".