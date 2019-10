Elezioni, oggi Di Stefano presenta la sua candidatura a governatore

Fabrizio Di Stefano scende in campo. L'annuncio è previsto per oggi: l'ex parlamentare di Forza Italia dovrebbe annunciare la sua candidatura a presidente della Regione Abruzzo.

Consigliere regionale dal 2000 al 2008, poi senatore dal 2008 al 2013 e deputato dal 2013 al 2018, non ricandidato alle elezioni del 4 marzo scorso, Di Stefano è pronto a guidare una coalizione composta da liste civiche, una delle quali annunciata sabato scorso [LEGGI].

Ieri, ai microfoni del Tg3 Abruzzo, il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, gli ha rivolto un appello: "Gli ho chiesto - ha detto il senatore forzista - di sospendere la sua iniziativa, perché, per la decisione sul candidato presidente del centrodestra, è questione di giorni. Personalmente, vedo in Di Stefano un uomo di centrodestra, anche più di altri".