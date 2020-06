Legge sui trabocchi, scelte rinviate di una settimana. Smargiassi (M5S): "Decisione giusta"

Rinviata ogni decisione riguardante la legge regionale sui trabocchi e la loro attività di ristorazione.

Soddisfatto il Movimento 5 Stelle: "Avevo anticipato - commenta il consigliere regionale Pietro Smargiassi - l'intenzione di far aprire una discussione più partecipata nelle fasi di stesura di una norma che andrà ad incidere su una delle cose che più di tutte caratterizza la nostra costa: il trabocco. Siamo certi che l'essere riusciti a rimandare, come richiesto dal sottoscritto, la discussione di una settimana, facendo audire i portatori d'interesse, produrrà un documento finale completo e rispettoso dei tanti interessi in gioco. A questo punto - conclude Smargiassi - non resta che lavorare sodo affinché la proposta di legge diventi una buona norma in grado di contenere e rispettare tutti i vari aspetti e potenzialità del trabocchi, ovvero: attrazione turistica, funzione didattica, regolamentazione e promozione delle strutture ricettive e, in ultimo, ma non certo per importanza, rispetto della nostra storia e della nostra identità, matenendo le peculiarità caratterizzanti strutture storiche quali i trabocchi".