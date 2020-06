"La nuova srl": esperti a confronto domani su aspetti societari e fiscali

Dopo il successo riportato lo scorso anno con il convegno “Industria 4.0. Dalla teoria alla pratica”, lo Studio Legale e Tributario SLT di Pescara continua il ciclo di incontri su materie giuridiche e fiscali rivolto ad imprese con il convegno “La nuova S.r.l.”, in programma per il prossimo 23 maggio 2019, ore 17, presso la sede di Pasquarelli Auto in San Giovanni Teatino.

L’avvocato Marco Di Rito, fondatore dello Studio SLT, mostra come la scelta di questo tema trae spunto dalle recenti innovazioni introdotte con il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, numero 14), con particolare riferimento ai rinnovati sistemi di amministrazione e controllo delle società a responsabilità limitata.

Saranno altresì oggetto di analisi le più recenti novità fiscali che riguardano il modo delle imprese.

La grande diffusione della società a responsabilità limitata nel panorama nazionale, nonché la rilevanza delle riforme normative e i benefici fiscali introdotti rendono il tema di grande attualità ed interesse.

L’incontro, rivolto agli imprenditori, vedrà l’intervento di avvocati e dottori commercialisti dello Studio i quali illustreranno, con approccio multidisciplinare, gli aspetti societari e fiscali.

L’evento si terrà il 23 maggio 2019 alle ore 17:00 presso la sede di Pasquarelli Auto, Via Po n. 127, San Giovanni Teatino.