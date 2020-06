A Simona Di Francesco il Premio internazionale Eccellenza per alto merito scientifico

Il Premio internazionale di eccellenza per alto merito scientifico. Lo ha ricevuto a Roma la ricercatrice Simona Di Francesco dell'Università d'Annunzio di Chieti.

IL PREMIO - Nella Sala del Primaticcio di Palazzo Firenze, si è svolta Il 31 maggio a Roma la cerimonia di Premiazione della IV Edizione del Premio Internazionale la Voce dei Poeti promosso dall’Associazione Culturale Verbumlandiart (presidente Regina Resta) e patrocinato dalla Regione Lazio, dalla città di Roma, dall’Ambasciata della Repubblica dell’Uzbekistan, dall’Università Popolare Federiciana (rettore Salvatore Maria Mattia Giraldi), dall’associazione Fiaba onlus, dall’associazione Aide Nettuno-provinciale. Il Premio ha visto una giuria d’eccezione presieduta dal Direttore di Rai Vaticano, Massimo Enrico Milone, eminenti giornalisti, giuristi e scrittori di fama internazionale quali Tiziana Grassi, Annella Prisco, Goffredo Palmerini, Fiorella Franchini, Cosimo Lorè, Franco Roberti, Salvatore Mattia Giraldi, Mirjana Dobrilla, Antonietta Vaglio, Annalena Cimino. Tra i premiati provenienti da tutto il mondo, per l’Italia, in particolare, si è distinta l’abruzzese Simona Di Francesco, medico urologo e dottore di ricerca di Chieti, alla quale è stato conferito dalla Giuria, il Premio Internazionale di “Eccellenza per Alto Merito Scientifico”.

LA RICERCATRICE - Simona Di Francesco, 41 anni, ha conseguito presso L'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara la Laurea in Medicina e Chirurgia, la Specializzazione in Urologia con il massimo dei voti e lode, il perfezionamento in Internistica e il Dottorato di Ricerca in Scienze Medico-Chirurgiche cliniche e Sperimentali. Nel 2012 ha conseguito il premio Nazionale Cifu conferito dalla Società Italiana di Urologia per la migliore tesi di Specializzazione in Urologia in Italia, tra tutte le neospecialiste. È primo autore di diverse pubblicazioni scientifiche di rilievo internazionale, l'ultima delle quali dal titolo "Metabolic Alterations, aggressive hormone-naive prostate Cancer and Cardiovascular disease: a complex relationship" è stata pubblicata e inserita in in copertina sulla rivista "Medicina".

LA GIURIA - La giuria del Premio era composta da Massimo Enrico Milone, direttore di Rai Vaticano (Presidente onorario); Tiziana Grassi, giornalista e scrittrice (Presidente); Pierfranco Bruni, scrittore e giornalista; Annella Prisco, scrittrice; Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore; Fiorella Franchini, giornalista e scrittrice; Cosimo Lorè, giurista e docente universitario; Franco Roberti, già Procuratore nazionale antimafia; Salvatore Mattia Giraldi, presidente della Federiciana Università Popolare di Cosenza; Mirjana Dobrilla, scrittrice e traduttrice; Antonietta Vaglio, traduttrice; Annalena Cimino, poetessa; Regina Resta, poetessa e presidente VerbumlandiArt.