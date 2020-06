Abruzzo Cocktail Week, al via gli eventi itineranti con i bartender abruzzesi

Dal 15 al 21 luglio ci sarà l'appuntamento con la prima edizione della Abruzzo Cocktail Week . Sarà una manifestazione itinerante, organizzata dall'associazione B.A.R. (Bartender Abruzzesi Riuniti), nata nel 2019 dall'incontro di alcuni bartender della regione accomunati dalla stessa etica professionale e dalla passione che trasmettono quotidianamente con il loro lavoro improntato sulla miscelazione di qualità.

E così, i bartender di nove locali , dalla costa alla montagna, hanno voluto organizzare questo evento che, dal 15 al 20 luglio li vedrà protagonisti, ogni sera con un cocktail caratterizzante e realizzato con prodotti abruzzesi. Non mancheranno le sorprese perchè lo stile messo in campo da ognuno dei soci della B.A.R. prevede l'utilizzo di prodotti di qualtià con accostamenti davvero originali e spesso impensabili, frutto di un grande lavoro di ricerca e sperimentazione. "Con l'Abruzzo Cocktail Week - spiegano gli organizzatori - vogliamo promouvere la cultura del bere bene, senza esagerazioni ma con prodotti di qualità. E' lo stile che portiamo avanti nei nostri locali e che vogliamo trasmettere a tutti gli abruzzesi".

Dal 10 giugno, con la prima serata al Different di Pescara sono iniziate anche le tappe di "avvicinamento" all'evento. Nei nove locali abruzzesi coinvolti nell'iniziativa sono presenti molti dei bartender dell'associazione per serate di degustazione dei cocktail con una "impronta" abruzzese. Lunedì 17 giugno ci sarà la tappa di Vasto, al Bar Roma di Anthony Ventrella (in piazza Rossetti) . Il 18 giugno White Cliff di Pescara, il 24 Bolla di Roseto degli Abruzzi, il 25 Public Enemy de L'Aquila, il 1° luglio Mila di Pescara, il 2 Fuori Uso di Pescara, l'8 La Nuova Lavanderia di Pescara, il 9 Blind Pig di Pescara.