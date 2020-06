Civeta, Campitelli: "I rifiuti non hanno colore politico. Finita l’occupazione delle poltrone"

"Per anni abbiamo assistito ad una occupazione politica con nomine in enti pubblici e società partecipate basate su meri accordi di spartizione di poltrone che hanno prodotti risultati negativi e macerie politiche. I rifiuti non hanno colore politico e la gestione deve essere finalizzata esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini del comprensorio vastese".

L'assessore regionale Nicola Campitelli respinge le critiche sulla nomina di un professionista di Lanciano, l'avvocato Valerio De Vincentiis, a capo del Civeta, il consorzio intercomunale del Vastese per l'ecologia e la tutela dell'ambiente, che gesticìsce l'impianto di riciclaggio di Valle Cena, a Cupello.

“Pochi giorni dopo la mia nomina ad assessore con delega anche al settore rifiuti, l’impianto del Civeta è stato posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Vasto.

Dopo aver immediatamente incontrato il procuratore capo Di Florio mi sono messo a disposizione come istituzione regionale al fine di garantire una gestione rigidamente rispettosa della legge, in ogni fase del ciclo dei rifiuti. A tal proposito, desidero ringraziare sentitamente il dottor Gerardini per il lavoro sin qui svolto.

Il neo commissario dovrà condurre il Civeta al superamento della fase commissariale, nella speranza che i Sindaci possano riprendere al più presto la funzione di indirizzo e controllo di tale Consorzio il quale, a tutt’oggi, accusa ancora e sempre più una condizione di emergenza che avrebbe potuto portare, già dal prossimo lunedì, ad una anche minacciata interruzione nel conferimenti dei rifiuti.

Il nuovo Commissario dovrà, inoltre, assolutamente cercare di evitare eventuali aggravi di costi a carico dei Comuni in relazione alle attività da approntare al più presto per riportare in condizioni di normalità lo smaltimento dei rifiuti.

Sono certo che l’avvocato De Vincentiis, scelto per competenze tecniche in materia e per la funzione di garanzia nel contesto territoriale, riesca ad offrire ogni forma di preziosa collaborazione sia verso la magistratura, sia con i sindaci del territorio affinché questi possano tornare ad essere parte attiva nelle decisioni riguardanti il Civeta.

Con riferimento a talune strumentali polemiche vorrei ricordare che per anni abbiamo assistito ad una occupazione politica con nomine in enti pubblici e società partecipate basate su meri accordi di spartizione di poltrone che hanno prodotti risultati negativi e macerie politiche.

I rifiuti non hanno colore politico e la gestione deve essere finalizzata esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini del comprensorio vastese.

La scelta del nuovo commissario Campitelli - conclude deve essere letta proprio in questo senso: perseguire l’obiettivo di una gestione integrata dei rifiuti, rispettare le norme a tutela dell’ambiente ed ottimizzare il volume dei conferimenti nell’impianto”.