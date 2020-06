Studenti in Biotecnologie al Pta di Guardiagrele

Hanno indossato il camice bianco i ragazzi dell’Istituto comprensivo “Nicola da Guardiagrele” per l’alternanza scuola-lavoro. Il percorso formativo si è svolto, infatti, nel presidio territoriale assistenziale di Guardiagrele, dove 25 studenti delle classi 4^ B e 3^ B del corso di studi in Biotecnologie sanitarie hanno seguito lezioni frontali e attività assistenziali per una settimana.

Diversi i servizi coinvolti: farmacia, radiologia, fisiokinesiterapia, centro raccolta sangue, ambulatorio vaccinale e ambulatorio di elettrofisiologia.

“La richiesta di accogliere gli studenti è arrivata dallo stesso Istituto comprensivo - sottolinea Lucilla Gagliardi, responsabile del Pta - interessato a proseguire un percorso avviato due anni fa. L’esperienza formativa nella nostra struttura è stata riconosciuta tra le più valide e gratificanti dagli alunni, dalle famiglie e dalla stessa scuola, pertanto volentieri abbiamo rinnovato la disponibilità a ospitare il tirocinio. Sono state giornate intense, nel corso delle quali abbiamo coinvolto gli studenti nelle diverse attività pratiche, corredate da elementi di teoria necessaria per un giusto approccio alle varie specialità. Da parte nostra c’è stato il massimo impegno per offrire ai ragazzi conoscenza e competenze utili a orientare le loro scelte nei successivi percorsi formativi e nel mondo del lavoro”.