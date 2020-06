Polfer: 87 treni controllati in Abruzzo, Marche e Molise, 312 persone identificate, una denuncia

Si aggirava armato di coltello nella stazione ferroviaria. È stato fermato e denunciato dai poliziotti della stazione di Avezzano.

In concomitanza con altri 17 Pesi europei, è scattata anche in Abruzzo, Marche e Molise l'operazione Rail action day active shield per garantire viaggi sicuri nel periodo delle vacanze.

Nelle tre regioni, le verifiche sono state coordinate dalla polfer del Compartimento di Ancona ed eseguite con l'autilio di unità cinofile e metal detector. Nell'ampio territorio sottoposto alla loro giurisdizione, gli agenti hanno identificato 312 persone con 96 bagagli su 87 convogli e controllato 40 stazioni.

Un viaggiatore è stato denunciato ad Avezzano: i poliziotti lo avevano notato aggirarsi nel parcheggio della stazione e lo hanno perquisito, trovandogli un coltello con lama di 7 centimetri e una chiave esagonale in acciaio. È accusato di possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.