Elezione Strever, La Fillea Cgil: "Ripartire da legalità e lotta al lavoro irregolare"

"Un progetto di rilancio del tessuto produttivo ora in grande difficoltà che parta da legalità, sicurezza nei cantieri e lotta al lavoro irregolare". È quanto chiede il segretario generale della Fillea Cgil di Pescara, Dovi Aloumon, a Gennaro Strever. L'imprenditore edile sansalvese è stato eletto nei giorni scorsi alla presidenza della Camera di Commercio Chieti-Pescara.

"Gli auguriamo un buon lavoro. A Strever ricordiamo che il tessuto economico produttivo di Chieti e Pescara è in grande sofferenza ed ha bisogno di un progetto di rilancio e valorizzazione. In questo senso la Fillea Cgil pescarese rimane convinta che il suo nuovo incarico possa essere molto utile anche al settore delle costruzioni, un comparto fondamentale ma pesantemente colpito da una crisi ormai decennale, con ripercussioni sui livelli occupazionali e una destrutturazione del tessuto imprenditoriale edile locale".

"Per questo c’è bisogno sia di un progetto di rilancio di tutti i settori merceologici di Chieti e Pescara, sia di un impegno pieno per affrontare le tante sfide che abbiamo davanti, a partire dalla legalità del settore delle costruzioni, la salute e la sicurezza nei cantieri, la lotta al lavoro irregolare, all’evasione e all’elusione contributiva, la messa in sicurezza degli enti bilaterali. Tutte sfide che richiedono una particolare attenzione delle parti sociali".

"La Fillea Cgil di Pescara crede che con l’elezione di Strever al vertice della Camera di Commercio si potrebbe sicuramente determinare anche un cambio al vertice dell’Ance Chieti Pescara. Se questo dovesse accadere auspichiamo che avvenga al più presto possibile, perché c’è necessità di un confronto costante tra le parti sociali per dare risposte ad un settore in crisi".