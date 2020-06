Strepitoso Giulio Ciccone al Tour de France: l’abruzzese conquista la maglia gialla

Continua la favola di Giulio Ciccone. Il 24enne ciclista abruzzese, già trionfatore nella classifica degli scalatori al Giro d’Italia, oggi ha conquistato la maglia gialla al Tour de France. Una giornata fantastica per l’atleta teatino della Trek-Segafredo che, dopo una lunga fuga, in una tappa memorabile, è arrivato secondo alle spalle del belga Dylan Teuns, che ha vinto la tappa. da 160,5 km da Mulhouse a La Planche des Belles Filles. Ben sette i gran premi della montagna, l'arrivo su un muro al 24% in sterrato.

Ciccone è arrivato secondo ma tanto è bastato per conquistare la leadership della classifica generale, con 6 secondi di vantaggio su Julian Alaphilippe e 32 proprio su Teuns.