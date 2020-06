Febbo: "Il concerto di Jovanotti rimanga in Abruzzo"

Nel caso in cui non si faccia a Vasto, il Jova Beach Party rimanga in Abruzzo. A Pescara, o a Giulianova.

Lo ha dichiarato all'Ansa Mauro Febbo, assessore regionale al Turismo: "A me spiace che il concerto di Jovanotti non si faccia a Vasto, perché quella vastese è una location che merita massima attenzione. Queste sono manifestazioni e concerti importanti che portano sul territorio attenzione e quindi turismo. Credo che l'importante sia, alla fine, che il concerto si faccia in Abruzzo. O a Pescara o a Giulianova, l'importante è che la manifestazione resti nella nostra regione e non venga persa".