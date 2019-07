L’estate social abruzzese: i nuovi media per sponsorizzare le bellezze regionali

I social hanno gradatamente scalato la vetta dei mezzi di comunicazione e, da questa estate, anche l’Abruzzo diventa smart e sfrutta i nuovi media per sponsorizzare il suo territorio e gli eventi ad esso collegati.

L’assessorato al Turismo ha infatti recentemente attivato diverse campagne su Smart Ambassador, Instant Win, Game Contest, Google e Facebook Ads. Come riportato da ANSA, le sole campagne di Google hanno prodotto 6,4 milioni di impression. Sui social le 8 campagne attive hanno raggiunto 1,3 milioni di persone e oltre 2 milioni di impression.

Ottima trovata anche il contest “Che turista sei?” grazie al quale, dopo aver risposto ad una serie di domande, viene generata la perfetta meta turistica abruzzese, oltre all’iscrizione automatica per l’estrazione di un fortunato vincitore che potrà ottenere un soggiorno gratuito in uno dei pittoreschi borghi della nostra regione.

"Sarà presto avviata una fase di condivisione con gli operatori turistici della regione delle informazioni emerse dall'analisi dei dati delle campagne in atto”, spiega Mauro Febbo, assessore al turismo della regione Abruzzo. Ovviamente, i dati verranno successivamente studiati ed elaborati in modo da capire, in base alle preferenze e alle diverse impressioni trasmesse da coloro che hanno usufruito dei servizi social, quali sono le strategie da utilizzare per incrementare il turismo abruzzese. Non è troppo tardi per pensare nemmeno a questa estate: infatti, il 60% degli italiani non ha ancora deciso dove passare i propri giorni di relax.