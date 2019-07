Cento libri donati alla Clinica pediatrica di Chieti

L’azienda Metamer ha donato alla clinica pediatrica di Chieti cento libri per l’allestimento di una piccola, ma importantissima, biblioteca a disposizione dei pazienti dei reparti della piastra ambulatoriale pediatrica per malattie allergiche, di cui è responsabile Sabrina Di Pillo, e per malattie reumatologiche, di cui è responsabile Luciana Breda. La donazione è avvenuta grazie alla partecipazione all’evento “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” promosso dalle librerie Giunti al punto. Un modo delicato e intelligente di promuovere la lettura tra i più piccoli, specialmente quelli sottoposti a periodi di cura presso l’ospedale. Questa mattina, al momento della donazione, tra i presenti c’era anche l’amministratore delegato dell’azienda Metamer, Nicola Fabrizio.