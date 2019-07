La questione Civeta in Regione: "Situazione pregressa che doveva essere affrontata"

I sindaci avevano chiesto al presidente della Regione Marco Marsilio un incontro urgente per affrontare la questione del blocco dei conferimenti al Civeta [LEGGI] e l'incontro è arrivato. Oggi pomeriggio, a Palazzo Silone a L'Aquila, Marsilio e l'assessore Nicola Campitelli hanno incontrato il commissario straordinario del Consorzio intercomunale del Vastese Ecologia e Tutela dell’Ambiente (Civeta), Valerio De Vincentiis e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di San Salvo, Cupello, Monteodorisio, Pollutri, Casalbordino, Scerni e Villalfonsina. Era presente anche il consigliere regionale Manuele Marcovecchio.

"Nel corso dell'incontro - spiega una nota della Regione - il commissario De Vincentiis ha rappresentato le criticità dell'impianto del Civeta. Marsilio e Campitelli hanno tracciato un percorso per far sì che i cittadini del comprensorio non subiscano ulteriori disagi relativamente al servizio di igiene urbana. Al termine della riunione sono state individuate le soluzioni da percorrere in attesa che venga riparato il vagliatore e che, dalla prossima settimana, si possa procedere senza ulteriori problematiche".

I sindaci e gli amministratori presenti hanno ringraziato la Regione per la capacità di aver saputo individuare quegli aspetti tecnici necessari per evitare situazioni di emergenza.

“Sicuramente abbiamo dedicato la massima attenzione a una questione molto sentita dai cittadini - hanno detto il presidente Marsilio e l'assessore Campitelli - c'è sicuramente una situazione pregressa che doveva essere affrontata e che forse in passato è stata trattata con superficialità, tanto che abbiamo chiesto al commissario De Vincentiis, nel caso in cui individui responsabilità specifiche, di informare la Procura e la Corte dei Conti su quanto potrebbe essere accaduto. Adesso guardiamo al futuro e cerchiamo di garantire uno smaltimento adeguato, senza interruzioni del servizio per non creare ulteriori disagi nell'ambito del servizio di igiene urbana".

Intanto, con le soluzioni a cui stanno lavorando i tecnici della Regione, è garantita la raccolta dei rifiuti nei Comuni che conferiscono al Civeta.