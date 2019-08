"Emersi problemi di safety e security", nessuna certezza sul Jova Beach Party. Il nodo è la SS16

"Durante la riunione sono emersi profili problematici inerenti safety e security per cui il presidente della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha rimesso all'attenzione del prefetto, che ha convocato il Comitato provinciale di Ordine e sicurezza per venerdì mattina alle ore 10".

Non c'è ancora alcuna certezza sulla tappa vastese del Jova Beach Party dopo la riunione fiume durata oltre 5 ore in prefettura a Chieti. Sintetica la dichiarazione rilasciata dal gabinetto della prefettura a zonalocale.it che annuncia il coinvolgimento del Comitato provinciale di Ordine e sicurezza convocato per il 9 agosto.

Presente nei corridoi della prefettura anche il sindaco Francesco Menna (che non ha preso parte al tavolo) che ha detto: "Mi dicono che è stata una mattinata positiva e sono state affrontate le questioni relative al nuovo progetto. Resta una sola problematica aperta che è quella della viabilità legata alla chiusura o meno della Statale 16. Ci sono soluzioni sia nell'uno che nell'altro caso e confidiamo che venerdì ci sia un lavoro da parte di tutti per il buon esito della commissione nella speranza che sia una festa in piena sicurezza. I problemi di Fosso Marino sono stati affrontati e risolti oggi".

Presente per la Trident Gioacchino Giomi ex comandante nazionale del corpo dei vigili del fuoco, oggi consulente per la sicurezza della società organizzatrice.