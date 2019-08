Salvadori: "Su tutte le spiagge del Jova Beach Party clima di festa. Nostra attenzione è totale"

Questa mattina a Chieti c'era anche Maurizio Salvadori, ad di Trident, la società che organizza il Jova Beach Party. Al termine della riunione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - in cui i tecnici incaricati dalla società hanno illustrato i dettagli del piano dell'evento in programma per il 17 agosto a Vasto Marina - Salvadori ha parlato del clima che sta accompagnando il tour estivo di Jovanotti.