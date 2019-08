Stop o via libera: "alta temperatura" a Chieti in attesa delle sorti del Jova Beach Party di Vasto

Ore di attesa per le sorti della tappa vastese del Jova Beach Party. È in corso in prefettura, dalle 10, l'incontro della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Al tavolo presieduto dal viceprefetto Domenica Calabrese per il Comune di Vasto sono presenti il dirigente Alfonso Mercogliano, il tecnico Italo Pomponio e il comandante della polizia locale Giuseppe Del Moro; all'incontro ha preso parte anche un'altra vecchia conoscenza di Vasto, l'ex commissario Cesare Ciammaichella ora primo dirigente della questura di Chieti.

In prefettura, ma non partecipanti al tavolo, ci sono anche il sindaco Francesco Menna, gli assessori Luigi Marcello e Carlo Della Penna e Maurizio Salvadori della Trident – società organizzatrice – arrivato per l'occasione da Praia a Mare dove si terrà una delle tappe del concertone.

In aggiornamento