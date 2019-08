Dopo la delusione per Vasto, si pensa a un’altra data in Abruzzo fuori dalla provincia di Chieti

"Proveremo a fare un miracolo guardando se c'è un'alternativa, ma non per il 17 agosto. Ho una data in testa, vediamo se riusciamo a farla trovando delle autorità dello Stato un po' diverse da quelle che abbiamo trovato qua".

Vasto perde il Jova Beach Party, ma una tappa del concertone potrebbe restare in Abruzzo.

È quanto emerge dall'intervista rilasciata a zonalocale.it da Maurizio Salvadori della Trident (la società organizzatrice dell'evento). Nelle scorse settimane, quando le difficoltà che stava incontrando l'iter autorizzativo sono diventate di dominio pubblico, si erano ventilate le candidature di Giulianova e Pescara.

Sull'eventuale nuova location il riserbo è massimo, ma, come si evince anche dall'intervista, è chiaro che l'organizzazione cercherà al di fuori della provincia di Chieti in modo da cambiare anche interlocutori.