È il giorno decisivo per il Jova Beach Party: iniziato l’incontro congiunto in prefettura

È iniziata da poco la riunione congiunta del comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza e della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per decidere se il Jova Beach Party s'ha da fare oppure no.

L'incontro è presieduto dal prefetto Giacomo Barbato e sono presenti i rappresentanti di tutte le forze dell'ordine e dei vari enti coinvolti (tra questi il tenente di vascello Lorenzo Bruni per la capitaneria di Porto, il maggiore Amedeo Consales per i carabinieri e il comandante Marco Foladore per la guardia di finanza); per il Comune di Vasto c'è il dirigente Alfonso Mercogliano, mentre per la Trident (società organizzatrice) c'è Maurizio Salvadori.

Presente nei corridoi una folta delegazione del Comune di Vasto con il sindaco Francesco Menna, assessori, dirigenti e funzionari.

In aggiornamento