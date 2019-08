Jova: due ipotesi per il 7 settembre in provincia di Pescara. Biglietti validi anche per Linate

La data del Jova Beach Party saltata a Vasto potrebbe tenersi il 7 settembre in provincia di Pescara dove sono due le ipotesi allo studio. A comunicarlo è la Trident Music che dice che i biglietti potranno essere usati per questa eventuale tappa (sulla quale l'ufficializzazione arriverà entro il 22 agosto) o per Milano Linate per l'evento conclusivo del 21 settembre. Chi preferisce il rimborso può chiederlo dal 22 agosto al 4 settembre.

"Ci siamo attivati – scrive la Trident – per trovare un’alternativa alla data annullata di Vasto. Abbiamo ricevuto molte proposte in zona e stiamo valutando due possibilità nella provincia di Pescara. È esclusa qualsiasi possibilità di recupero nella provincia di Chieti, visti i pregiudizi qui riscontrati da parte di alcune istituzioni, anche se la disponibilità manifestata dall’amministrazione di Vasto è stata totale. La data individuata come unica possibilità di recupero è sabato 7 settembre. Riteniamo di poter dare una risposta definitiva entro giovedì 22 agosto. Visto il periodo di ferragosto e la conseguente chiusura degli uffici, per chi desidera il rimborso, questo sarà possibile a partire sempre da giovedì 22 agosto e fino alle ore 18 di mercoledi 4 settembre. Per chi lo desiderasse, i biglietti potranno essere utilizzati e ritenuti validi anche per la data finale del 21 settembre a Milano Linate".

Tutti coloro che desiderano richiedere il rimborso del biglietto possono procedere come segue:

BIGLIETTI ACQUISTATI PRESSO I PUNTI VENDITA TICKETONE:

Il rimborso potrà essere richiesto presso il Punto Vendita in cui è stato effettuato entro e non oltre il 4 settembre.

BIGLIETTI ACQUISTATI SUL SITO WWW.TICKETONE.IT O TRAMITE CALL CENTER:

I biglietti acquistati on line sul sito TicketOne o telefonicamente tramite i nostri Call Center verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita), escludendo unicamente le commissioni di servizio e gli eventuali servizi di spedizione già effettuati e fatturati, ed eventuali altri servizi acquistati, come da modalità regolamentata nei termini e condizioni di acquisto del nostro sito.

Biglietti acquistati con ritiro sul luogo dell'evento:

I clienti che hanno scelto il ritiro presso il luogo evento dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre il 02 settembre scrivendo aecomm.customerservice@ticketone.it

Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l'acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. L'operazione di riaccredito sarà effettuata entro 30 giorni e la visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.

Biglietti acquistati con spedizione tramite corriere espresso:

Il cliente dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 2 settembre (data timbro postale)presso:

TicketOne S.p.A.

Via Vittor Pisani 19

20124 Milano

C.a. Divisione Commercio Elettronico

Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l'acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Tale operazione di riaccredito avrà inizio a partite dal ricevimento della raccomandata e dalla verifica del suo contenuto.

La visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.

Tutti coloro che hanno acquistato i biglietti on-line sul sito TicketOne o telefonicamente tramite i Call Center TicketOne riceveranno all'indirizzo indicato in fase d'acquisto l'e-mail del Customer Care di TicketOne contenente tutte le modalità specifiche per il rimborso. Chi non dovesse riceverla o avesse bisogno di ulteriori informazioni è pregato di utilizzare il form ''Contattaci'' che si trova all'indirizzohttps://www.ticketone.it/help.