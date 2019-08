Alpinisti bloccati sul Gran Sasso nell’oscurità: salvati dal Soccorso alpino

Si sono concluse verso le ore 6 di questa mattina le operazioni di soccorso ad una cordata di tre persone bloccata sulla parete Nord del Corno Piccolo del Gran Sasso per il sopraggiungere dell'oscurità.

I tre, due uomini e una ragazza rispettivamente di 34, 32 e 26 anni, erano partiti intorno alle 7 di ieri mattina da Piana del Laghetto per salire la Cresta Nord-Est del Corno Piccolo. Completata la salita si sono poi diretti verso il "Camino di Mezzo" per scendere alla base della parete. Degli errori di valutazione e la stanchezza ne hanno però rallentato la progressione e i tre si sono ritrovati in difficoltà ancor prima di iniziare la discesa. Si sono quindi fermati ed assicurati e, con il sopraggiungere dell'oscurità, hanno chiesto l'aiuto del Soccorso Alpino e Speleologico.

Intanto i vigili del fuoco sono intervenuti con le potenti cellule foto-elettriche in loro dotazione, che hanno illuminato la parete Nord del Corno Piccolo per rendere meno difficoltoso l'intervento. Grazie anche alla collaborazione del personale in servizio alla funivia, i tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto gli alpinisti intorno alle 3 e, dopo aver attrezzato la discesa fino alla base della parete, li hanno accompagnati fino a Prati di Tivo.