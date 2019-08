Jovanotti: "Domani dovremmo avere la conferma della tappa di Montesilvano"

La giornata decisiva è domani per salvare la tappa abruzzese del Jova Beach Party. Dopo l'annullamento del concerto di Vasto, l'obiettivo della Trident, la società organizzatrice che fa capo al manager Maurizio Salvadori, è spostare l'evento a Montesilvano, posticipando la data al 7 settembre. L'evento di Vasto Marina era in programma il 17 agosto, ma è saltato dopo il no del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Jovanotti è fiducioso. Lo scrive in post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale in cui commenta il concerto di Lido degli Estensi: "Un pomeriggio di un giorno pazzesco a #jovabeachparty #lidodegliestensi . È un grande viaggio, solo vivendolo con i sensi spalancati si può sapere cos’è questa roba qua. grazie a tutti! P.s. Domani sera dovemmo avere la conferma per il 7 settembre nella spiaggia di Montesilvano in Abruzzo. Dai!".