Il sì è ufficiale: il 7 settembre a Montesilvano il concerto di Jovanotti

Ora è ufficiale: il concerto di Jovanotti si farà il 7 settembre a Montesilvano.

È lo stesso cantautore toscano ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook ufficiale: "MONTESILVANO!!!!!! ABRUZZO!!!! posso confermarlo ufficialmente e sono felice di farlo: il 7 settembre JOVA BEACH PARTY sarà sulla spiaggia di Montesilvano!

Valgono i biglietti di Vasto ( e per chi invece non può venire e ha i biglietti di Vasto è aperto il rimborso totale oppure può venire a Milano, andate sul sito trident per le info).

Grazie a tutti quelli che hanno lavorato https://www.tridentmusic.it/ per tutte le verifiche di incidenza, la progettazione, la pianificazione e tutto quello che serve per poter realizzare per bene un grande evento con JBP.

Abruzzo arriviamo!

Sabato 7 settembre!".