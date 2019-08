Stasera Il Volo in concerto a L’Aquila

La basilica di Collemaggio si illuminerà di soffuse luci colorate per l’arrivo del trio lirico Il Volo in occasione della consueta festa della Perdonanza. Ogni anno infatti, durante gli ultimi giorni di agosto, nel capoluogo abruzzese ha luogo l’indulgenza plenaria perpetua che il papa Celestino V concesse la sera stessa della sua proclamazione a Pontefice. Ma la Perdonanza non è solo un evento religioso, bensì un evento che nel tempo si è evoluto e modificato e oggi vuole espandere il più possibile un messaggio di pace e armonia attraverso l’organizzazione di diversi eventi, artistici e sportivi.

Ecco quindi il concerto attesissimo del trio canoro di fama mondiale, di cui è stata svelata anche “una chicca” all’interno della scaletta. Verrà infatti eseguito il brano Ave Maria Mater Misericordiae, già cantata anche per il papa. Sul palco, ad accompagnare i giovani cantanti, la Grande Orchestra Sinfonica dei Conservatori, diretta dal maestro Leonardo De Amicis.