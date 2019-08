Roccaraso vola, il festival degli aquiloni pronto a partire

Roccaraso Vola si prepara a iniziare il suo programma di tre giorni all'insegna della passione per gli aquiloni. Quest'anno, come da sette anni a questa parte, il festival degli aquiloni abruzzese si prepara a decollare. Tutto pronto per il 30 agosto dunque, quando curiosi e appassionati potranno stare con il naso all'insù ad ammirare le magnifche strutture volanti. Presenti molti aquilonisti nazionali con diversi tipi di aquiloni: giganti, statici e acrobatici. Imperdibile anche l'attesissimo lancio delle caramelle dal cielo, soprattutto per quanto riguarda i più piccini. Infine, sabato 31 agosto, per concludere la serata verrà realizzato lo spettacolo "Luci in volo", alle 21:30 in Località Pratone.