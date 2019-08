Festa nazionale dei borghi autentici d’Italia, Barrea è pronta

Dal 30 agosto al 1º settembre, a Barrea, festa nazionale dei Borghi autentici. Per l'occasione, la città sarà ricca di eventi e iniziative, come street food, concerti e presentazioni. "L'evento è l'occasione per svelare l'Abruzzo forte e gentile, scrigno di storia, natura e dei tanti borghi che lo caratterizzano" sottolinea Mauro Febbo, assessore al Turismo della Regione Abruzzo.

Per la decima edizione della festa nazionale, Barrea, piccolo comune in provincia dell'Aquila, si prepara ad accogliere turisti e curiosi nella splendida cornice montana a cui fa da sfondo lo splendido lago. Tra gli eventi in programma, la presentazione della guida "Viaggio nei borghi d'Abruzzo", la presentazione del docufilm di Anna Kauber "In questo mondo", il Festival del Saltarello con l'esibizione di diversi gruppi folk e tanto altro ancora.

Ad aprire le danze, il convegno "Il grande paesaggio italiano come bene comune: identità, riuso e sostenibilità", mentre il 31 sarà la volta dell'incontro "Paesaggi e welfare di comunità: lavoro, accoglienza e inclusione".

Sono 370 i borghi italiani definiti "autentici", secondo il manifesto dei Borghi autentici d'Italia. In Abruzzo, i borghi riconosciuti dall'associazione sono 46. Il tema dell'edizione di quest'anno sarà il "Paesaggio, testimone del valore comunitario". Eventi come questo contribuiscono a dare una finestra turistica a molti posti che altrimenti sarebbero sconosciuti ai più, fino ad ora, secondo l'amministrazione regionale, si sono registrati numeri molto positivi che hanno un margine di miglioramento in continua ascesa.