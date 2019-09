Da Frisa a Tollo alla scoperta di vino e vendemmia: torna il "Cammino dei Vignandanti"

A piedi da Frisa a Tollo alla scoperta di vino e vendemmia. Domenica 8 settembre torna il Cammino dei Vignandanti, giunto alla 5ª edizione, enotrekking organizzato dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo. Il percorso 2019 realizzato assieme all’Associazione Itinerari d’Abruzzo si sviluppa completamente tra le colline teatine e vedrà la partenza domenica mattina alle ore 9.00 dalla piazza di Frisa con la colazione offerta dalla locale amministrazione comunale, quindi si camminerà immersi tra le vigne della zona lungo il Cammino di San Tommaso fino ad arrivare in località Caldari Stazione dove sarà previsto il pranzo a cura del Comitato Feste della Madonna di Fatima. Si ripartirà quindi sempre seguendo il Cammino di San Tommaso fino al Parco del Mulini di Crecchio per poi dirigersi verso Tollo per la degustazione finale a cura dell’amministrazione comunale e delle cantine partecipanti.

Una passeggiata di 16 km adatta a tutti e durante la quale “i vignandanti”, in maglietta gialla (da indossare) e inconfondibile cappellino rosso consegnato al momento della partenza, incontreranno vignaioli, enologi e agronomi di sette cantine del Movimento Turismo del Vino Abruzzo che oltre a presentare la loro cantina parleranno anche di un aspetto storico della vendemmia e del vino abruzzese.

“Il Cammino dei Vignananti ormai è una realtà affermata nel panorama degli eventi enoturistici regionali e ci fa piacere vedere che negli ultimi anni, anche grazie al carattere innovativo della manifestazione, tanti operatori turistici regionali e singole cantine abbiano proposto decine di trekking nelle vigne - dice Nicola D’Auria Presidente del Movimento Turismo del Vino - . Un sentito ringraziamento alle cantine che hanno scelto di aderire e ai sindaci di Frisa e Tollo che ci accoglieranno alla partenza e all’arrivo del trekking”.

Lungo il percorso si incontreranno le cantine Colle Moro, Vigneti Radica, Dora Sarchese, Cantina Tollo, Feudo Antico, Marchesi de’ Cordano, Codice Citra mentre saranno inoltre presenti alla degustazione finale di Tollo anche i vini di Tenuta Cerulli Spinozzi e Torre Zambra.

“Tollo è onorata di ospitare le cantine del Movimento Turismo Vino dopo la splendida partenza del 2017, il nostro comune è impegnato da anni ormai nella promozione del turismo enograstronomico ed accogliere l’arrivo del Cammino dei Vignandanti rappresenta assolutamente una grande occasione di scoperta del nostro paese e della nostra comunità", spiega il sindaco Angelo Radica.