Accoltellata 11 volte dal corteggiatore respinto: salvata dall’intervento del cane

Si è presentato a casa della 33enne (di nazionalità moldava) della quale si era invaghito e davanti all'ennesimo rifiuto l'ha colpita all'addome con almeno 11 coltellate. È successo questa mattina a Francavilla al Mare, il responsabile (B.R., 27 anni di origine albanese) è stato arrestato dai carabinieri.

"Dopo aver suonato al cancello esterno – raccontano i militari – e aver ricevuto l’ennesimo rifiuto, l’uomo non ci ha visto più, ha scavalcato la recinzione e si è scagliato contro la donna pugnalandola almeno undici volte all’addome e al petto. È stato solo l’intervento provvidenziale del pastore abruzzese di casa che ha impedito che l’uomo arrivasse ad uccidere la padrona, ferendo l’aggressore al capo e alle mani. La vittima è stata soccorsa dal 118 di Chieti, per le lesioni al fegato e a un polmone ed è stata ricoverata in Chirurgia, ma non versa in imminente in pericolo di vita. I militari di Francavilla al Mare hanno immediatamente bloccato e arrestato per tentato omicidio l’albanese, che aveva già buttato il coltello nelle campagne intorno alla casa ed era in procinto di fuggire".