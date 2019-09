FdI si mobilita contro il Governo Conte bis: "No al patto delle poltrone"

"Una manifestazione a Roma, in piazza di Montecitorio, contro i giochi di palazzo che hanno portato alla costituzione del neonato Governo giallorosso". Così la segreteria regionale di Fratelli d'Italia chiama a raccolta iscritti e simpatizzanti in vista della protesta indetta dalla leader nazionale del partito, Giorgia Meloni, per lunedì davanti a Montecitorio.

"In queste ore - si legge in una nota di FdI Abruzzo - gli italiani stanno assistendo al più classico degli inciuci, in cui Movimento 5 Stelle e Partito Democratico stanno dando vita a una raffazzonata maggioranza, con l’unico vero obiettivo di evitare di tornare al voto che li vedrebbe sonoramente bocciati dai cittadini. Fratelli d'Italia non ci sta a questo giochino a danno degli italiani e quindi animerà una manifestazione lunedì 9 settembre in piazza di Montecitorio a Roma, alle ore 11.00, per dire no al patto delle poltrone".

“Dall’Abruzzo - annuncia il segretario regionale, Etelwardo Sigismondi - stiamo registrando tantissime adesioni alla manifestazione - e stiamo garantendo la partecipazione organizzando con numerosi pullman da ogni provincia per dire no, insieme al presidente Giorgia Meloni, al governo della sopravvivenza parlamentare di M5S e Pd e per chiedere che la parola venga restituita al popolo italiano con elezioni subito".