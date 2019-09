Per la Asl Lanciano Vasto Chieti il nome nuovo è Thomas Schael

Sarà sciolto domani il nodo della nomina del nuovo direttore della Asl Lanciano-Chieti-Vasto dopo il nulla di fatto sul ritorno di Francesco Zavattaro [LEGGI]. Le indiscrezioni portano al nome dell'altoatesino Thomas Schael; voce confermata dall'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, al Messaggero Abruzzo.

Il dirigente nella sua carriera ha affrontato sfide difficili come in Calabria (nel 2005) alla guida dell'Asp "Magna Grecia" di Crotone – dove si distinse per la sua resistenza a illegalità e clientelismo, come ricordato nel libro La società sparente sul binomio politica-'ndrangheta – e come alla Asl Napoli 2 Nord. Tra i suoi ultimi incarichi c'è la direzione dell'azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano alla guida della quale ha conseguito ottimi risultati tra i più alti d'Italia (sotto il profilo delle performance e del clima interno) riportando in verde i conti dell'ente. Qui il suo impegno si è concluso anzitempo per motivi mai ben chiariti legata al rinnovo delle polizze assicurative dei dipendenti).

Un nome di peso, quindi, per sbrogliare la matassa chietina. Il toto-nomine dovrebbe risolversi domani nel pomeriggio, quando il governatore Marco Marsilio rientrerà dalla manifestazione di Roma convocata da Fratelli d'Italia contro il Conte Bis.