La Nazionale femminile torna in Abruzzo: il 12 novembre sfida con Malta a Castel di Sangro

A distanza di due anni la Nazionale femminile di calcio tornerà a giocare a Castel di Sangro. Sarà infatti lo stadio Teofilo Patini ad accogliere la sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2021 tra le azzurre e la nazionale di Malta il prossimo 12 novembre alle 14.15.

Due anni fa, il 24 ottobre, l'Italia affrontò a Castel di Sangro la Romania nel cammino verso i Mondiali in Francia. Una sfida che le azzurre vinsero 3-0 con la doppietta di Girelli e il gol di Bonansea [LEGGI].

Non mancheranno i sostenitori di Daniela Sabatino che già due anni fa erano presenti in gran numero sugli spalti per potere vedere dal vivo la giocatrice abruzzese.

L'Italia, prima della sfida di Castel di Sangro, sarà impegnata in casa di Malta e a Palermo con la Bosnia ed Erzegovina [LEGGI]. Poi, l'8 novembre, Gama e compagne giocheranno a Benevento contro la Georgia.