Porchetta, salsicce e altro cibo nel furgone malandato: oltre mille euro di multa

Trasportava cibo destinato alla vendita nel vano malandato di un furgone insieme a tavoli, carbone e bombole di gas, senza rispettare le norme igieniche e di sicurezza, fino a quando non è stato fermato dalla polizia stradale che, dopo un controllo lo ha multato. Nei giorni scorsi una pattuglia del distaccamento di Lanciano, impegnata in un controllo disposto dal comandante provinciale Fabio Polichetti "sul trasporto professionale e in particolar modo sul trasporto di sostanze alimentari" per "garantire la piena salubrità e il pieno rispetto delle norme igienico sanitari di alimenti che finiscono quotidianamente sulle nostre tavole".

La pattuglia, nel territorio di Ortona, ha fermato un furgone condotto da un 66enne di Vasto. "In seguito al controllo dei documenti, la pattuglia chiedeva di poter verificare il vano destinato al trasporto della merce, una volta aperto il portellone ecco la sorpresa. L’interno del mezzo era alquanto fatiscente con sporcizia e ruggine dappertutto, e lo stesso trasportava, senza alcune confezione e a contatto diretto con lo sporco vari generi alimentari: una porchetta intera, circa 6 kg di salsicce in buste di plastica aperte, 100 panini e una vaschetta aperta di carne di maiale.

A peggiorare la situazione "è stato il fatto che tali prodotti alimentari venivano trasportati insieme ad altre merci che potevano seriamente compromettere l’integrità e la salubrità dei prodotti come bombole di gpl, panche pieghevoli, sedie, confezioni di carbone da fuoco, una tanica di benzina e tanto altro".

I prodotti erano destinati alla ristorazione ambulante in diverse zone del Chietino e a Montenero di Bisaccia. Gli agenti della polstrada, "accertato quindi il forte stato di degrado, con il quale venivano trasportati i generi alimentari, hanno provveduto a contattare l’ASL competente che ha proceduto al sequestro di tutta la merce trasportata".

Al conducente sono state contestate diverse sanzioni ed elevati nei suoi confronti per oltre mille euro.