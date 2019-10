Trucco della calamita per saltare le ore di riposo: 2mila euro di multa per un camionista

"Imponenti". Così il comandante della polizia stradale di Chieti, Fabio Polichetti, definisce i controlli eseguiti in questi 10 mesi del 2019 "sul settore del trasporto professionali di merci, sia nazionale che internazionale. Da inizio anno oltre 800 sono le infrazioni contestate, dove spiccano tra le altre il mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di tempi di guida e di riposo, alterazione e/o manomissione del tachigrafo, irregolarità o mancanza della documentazione di viaggio.

Tali controlli mirano a garantire, non solo la sicurezza stradale, per far si che i conducenti professionali, costretti a stare ore e ore al volante, nelle migliori condizioni psico- fisiche possibili, ma perseguono anche l’obiettivo di garantire una leale concorrenza tra le imprese che effettuano trasporto su strada di merci, e quindi tutelano chi le regole le rispetta.

In seguito all’intensificazione dei controlli, proprio ieri sera, una pattuglia della Polstrada di Chieti, in servizio di vigilanza in A14, ha intimato l’alt ad un camionista che viaggiava in direzione sud.

La pattuglia, accortasi dell’eccessivo stato di stanchezza del camionista nonché di un notevole stato di agitazione, ha avviato controlli approfonditi sul cronotachigrafo installato sul mezzo al fine di verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo imposti dalla legge per chi esercita il trasporto professionale. Da tali controlli approfonditi ecco la sorpresa: nonostante il mezzo al momento dell’alt degli agenti della polstrada era in movimento, dalla lettura del cronotachigrafo lo stesso risultava falsamente a riposo. Sono scattati subito i controlli sul mezzo che hanno permesso di trovare un grosso magnete installato sul sensore del tachigrafo. Tale magnete consentiva al conducente di poter guidare per ore e ore risultando sempre a riposo e ingannando eventuali controlli, mettendo a serio pericolo la propria incolumità ma anche quella degli altri utenti della strada.

La stragrande maggioranza degli incidenti e di morti sulle strade, infatti, è dovuta a distrazioni e stanchezze di chi è alla guida. Pesantissime le sanzioni a cui il camionista, un uomo di 47 anni residente a Potenza, andrà incontro: multa di circa 2 mila euro e sospensione della patente di guida fino a 3 mesi. Il camionista è stato altresì denunciato all’autorità giudiziaria per la rimozione ed omissione dolosa di cautela contro gli infortuni sul lavoro. Sempre nei giorni scorsi, un altro camionista è stato severamente sanzionato dalla polstrada, per aver guidato per quasi 15 ore consecutive con soli 5 ore di riposo (quando la normativa consente di guidare al massimo 9 ore al giorno e fare un riposo di ben 11 ore) Questi controlli rientrano nell’ambito degli obiettivi della polizia stradale di Chieti di garantire maggiori livelli di sicurezza stradale".