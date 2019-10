"Spariranno dal Decreto Crescita gli effetti negativi per la piccole imprese"

"Lo scorso 11 ottobre, a Pescara, ho preso un impegno chiaro davanti agli imprenditori dell Cna: oggi posso che è stato mantenuto". Lo ha detto il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi, annunciando una modifica al Decreto Crescita per venire incontro alle richieste della Cna, confederazione nazionale artigiani.

"Nel corso di un recente question time - afferma Castaldi - il ministro Patuanelli ha riconosciuto gli effetti negativi dello sconto in fattura sulle piccole e medie imprese, presente nell'articolo 10 del Decreto Crescita, sottolineando la volontà del governo di superare questa norma.

Inoltre, per giovedì 31 ottobre è stato fissato un incontro al Mise sulla questione fra delegati della Cna ed il ministro Patuanelli: sono fiducioso che, con un lavoro di sintesi fra le diverse visioni, sarà possibile arrivare ad un risultato soddisfacente per tutte le parti coinvolte, già in legge di bilancio, a breve, come da secondo impegno preso".