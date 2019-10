La Nazionale femminile torna a Castel di Sangro: convocate le abruzzesi Sabatino e Tucceri

La Nazionale Italiana Femminile si appresta a tornare in campo per altre due sfide di qualificazione ai prossimi Europei in Inghilterra. L'Italia, a punteggio pieno nel gruppo B dopo quattro successi, disputerà altre due sfide con l'obiettivo di continuare nella sua marcia vincente. Le azzurre giocheranno venerdì 8 novembre contro la Georgia a Benevento e poi, martedì 12 novembre, sarà l'Abruzzo ad abbracciare le calciatrici della ct Milena Bertolini. L'Italia, infatti, sarà di scena alle 14.15 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per la partita con Malta.

Tra le 23 convocate dalla ct Milena Bertolini ci sono anche due abruzzesi: Linda Tucceri Cimini, difensore di Avezzano del Milan, e Daniela Sabatino, attaccannte di Castelguidone che da quest'anno milita nel Sassuolo. Entrambe potranno contare sull'affetto di parenti e amici sugli spalti dello stadio di Castel di Sangro dove l'Italia conta di ripetere le buone cose fatte vedere due anni fa nella sfida con la Romania vinta 3-0.

Le convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rachele Baldi (Empoli Ladies), Roberta Aprile (FC Inter);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Benedetta Glionna (Hellas Verona), Giada Greggi (AS Roma), Gloria Marinelli (FC Inter), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (FC Inter).

Staff – Commissario Tecnico: Milena Bertolini; Assistente allenatore: Nicola Matteucci; Coordinatore Nazionale Femminile: Annarita Stallone; Segretario: Alessandra Savini Nicci; Preparatore atletico: Francesco Perondi; Preparatore dei portieri: Cristiano Viotti; Match analyst: Marco Mannucci; Medici: Luca Gatteschi e Antonio Ponzo; Fisioterapisti: Daniele Frosoni e Matteo Cossa; Nutrizionista: Natale Gentile.