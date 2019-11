Maltempo, rovesci di forte intensità e venti di burrasca attesi per domani

Domenica all'insegna del maltempo anche in Abruzzo. Il Centro Funzionale regionale ha comunicato che è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse (n. 19102 PROT. PRE/0056249 del 2/11/2019).

"Dalla notte di oggi, sabato 2 novembre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania, in estensione ai settori occidentali di Abruzzo, Molise e Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento dal primo mattino di domani domenica 3 novembre 2019, e per le successive 24-36 ore si prevedono venti forti di burrasca sud occidentali con raffiche di burrasca forte".