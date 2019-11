Rapina a un furgone portavalori a Spoltore, colpo da 120mila euro. Ricerche dei banditi in corso

Colpo da 120mila euro (secondo le prime stime) questa mattina a Spoltore dove ignoti hanno rapinato un portavalori dell'istituto di vigilanza "Aquila" che avrebbe dovuto rifornire l'ufficio postale di Santa Teresa.

Ad agire sarebbero stati quattro banditi ancora in fuga. Uno di loro, a volto coperto, ha usato un fucile per per minacciare il caposcorta e farsi consegnare la pistola costringendolo a sdraiarsi a terra. Gli altri tre lo hanno raggiunto e sono fuggiti con il denaro.

Le ricerche stanno proseguendo su tutto il territorio da parte dei carabinieri anche con l'impiego di un elicottero.