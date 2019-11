A14 da incubo: code chilometriche al rientro dal ponte per gli "eterni" lavori in corso

Domenica da bollino nero sull'A14. I restringimenti di corsia in corrispondenza dei viadotti per le note questioni di sicurezza venute alla ribalta in seguito al crollo del "Morandi" a Genova (e all'inchiesta sulla tenuta dei guard rail che ha portato al sequestro delle barriere di 10 cavalcavia) stanno causando code chilometriche in occasione del rientro dal ponte del Primo novembre.

Le prime avvisaglio si hanno dopo Porto Sant'Elpidio con 8 km di coda tra Grottammare e Pedaso, ma la situazione sembra peggiorare in territorio abruzzese come segnalato dal sito di Autostrade per l'Italia: ben 13 km tra Ortona e Pescara Ovest rivelati alle 19.50.

Questi sembrano essere solo i casi limiti, ma anche nei tratti non segnalati il traffico scorre molto lentamente. Una situazione davvero difficile che si ripercuote su chi è costretto a spostarsi per lavoro e deve far quotidianamente i conti con una messa in sicurezza che sembra non vedere una data di fine.