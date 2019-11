"In arrivo finanziamenti da 250mila a 850mila euro per tutti i Comuni della provincia di Chieti"

Finanziamenti, a seconda della popolazione, da complessivi 850mila euro a 250mila euro in 5 anni per tutti i Comuni della provincia di Chieti. Ad annunciarlo è la deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Torto, membro della commissione Bilancio e Tesoro, che aggiunge che tali contributi serviranno a rendere i comuni più efficienti dal punto di vista energetico e per interventi di messa in sicurezza di scuole, di edifici pubblici e per l’abbattimento delle barriere architettoniche".

"Solo alla provincia di Chieti, per i prossimi 5 anni, spetteranno oltre 30 milioni di euro, una somma cospicua rivolta a tutti i comuni e quindi a tutti i cittadini. Il governo ha messo in campo tale misura per dare una risposta concreta e a sostegno di tutte le amministrazioni comunali. Ora la palla passa ai sindaci per la programmazione quinquennale di interventi e tutto grazie alla volontà, di questo governo, di rendere strutturale la cosiddetta norma Fraccaro, all’interno della legge di Bilancio dello Stato".

"Il provvedimento, voluto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, che lo scorso anno aveva previsto un finanziamento una tantum in favore di tutti i comuni italiani, oggi viene inserito di fatto all’interno di una programmazione più ampia e che potrà davvero dare una boccata d’ossigeno agli amministratori locali. Per i prossimi cinque anni, tutti i comuni italiani potranno contare su contributi che varieranno dai 50 mila euro ai 250 mila euro annui, in base alla popolazione. Ciò permetterà l’apertura di almeno 8 mila nuovi cantieri in tutto il Paese, il che vorrà dire che oltre ad aumentare l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza di scuole e edifici pubblici, verrà favorita nuova occupazione, che consentirà di migliorare servizi e infrastrutture anche nei comuni più piccoli".

Di seguito la suddivisione dei finanziamenti

850mila euro: Chieti

650mila euro: Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, Ortona, San Salvo

450mila euro: San Giovanni Teatino, Atessa

350mila euro: Guardiagrele, Fossacesia, Casalbordino, Casoli, San Vito Chietino, Bucchianico

250mila euro: Roccaspinalveti, Casacanditella, Giuliano Teatino, Lama dei Peligni, Ari, Roccascalegna, Arielli, Pizzoferrato, Palombaro, Fresagrandinaria, San Buono, Montazzoli, Villalfonsina, San Martino sulla Marrucina, Cupello, Filetto, Miglianico, Palmoli, Castel Frentano, Pretoro, Paglieta, Furci, Torrevecchia Teatina, Celenza sul Trigno, Tollo, Casalanguida, Ripa Teatina, Poggiofiorito, Orsogna, Civitella Messer Raimondo, Scerni, Torrebruna, Altino, Bomba, Torino di Sangro, Schiavi d’Abruzzo, Casalincontrada, Quadri, Crecchio, Liscia, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Montenerodomo, Mozzagrogna, Carunchio, Sant’Eusanio del Sangro, Carpineto Sinello, Rocca San Giovanni, Colledimezzo, Villamagna, Pennapiedimonte, Pollutri, Guilmi, Archi, Tufillo, Santa Maria Imbaro, Taranta Peligna, Fara Filiorum Petri, Castelguidone, Tornareccio, Lettopalena, Frisa, Dogliola, Treglio, Borrello, Castiglione Messer Marino, Civitaluparella, Vacri, Fraine, Roccamontepiano, Gamberale, Vacri, Pennadomo, Roccamontepiano, Rosello, Perano, Colledimacine, Fara San Martino, San Giovanni Lipioni, Canosa Sannita, Fallo, Gessopalena, Pietraferrazzana, Palena, Monteferrante, Villa Santa Maria, Roio del Sangro, Torricella Peligna, Montelapiano, Rapino, Montebello sul Sangro.