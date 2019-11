Verì: "Il governo regionale di centrosinistra non ha neanche programmato l’emodinamica a Vasto"

"Da parte mia, del governo regionale e di tutta la maggioranza di centrodestra c'è la massima disponibilità e volontà di continuare a lavorare sulla possibilità di portare anche a Vasto un servizio di emodinamica. Ma il nostro percorso sarà lineare e portato avanti con atti amministrativi coerenti e lineari, senza utilizzare procedure 'creative' e inopportune che hanno portato come unico risultato la necessità di revocare due delibere da parte della Asl".

Lo puntualizza l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, commentando la vicenda dell'annullamento, da parte del direttore generale della Asl, Thomas Schael, dell'acquisto per due angiografi, ordinati dai precedenti vertici aziendali.

"Le attrezzature non potevano essere destinate a Vasto - aggiunge Verì - perché al San Pio non esiste alcun reparto di emodinamica, non solo di fatto, ma nemmeno negli atti programmatori della precedente Giunta regionale. Ci saremmo trovati quindi di fronte a un enorme spreco di risorse pubbliche, con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate. Ribadisco che non abbiamo abbandonato l'idea di dotare il presidio anche di questo servizio, ma sono necessari passaggi ben precisi, su cui stiamo già lavorando".