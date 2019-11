Terremoto, altre due scosse nella notte nell’Aquilano. Allestite aree per eventuale accoglienza

Altre due scosse di terremoto nella notte in provincia dell'Aquila: alle 00,19 con magnitudo 3,5 e alle 0:32 con magnitudo 2.

La Protezione civile della Regione Abruzzo ha attivato l'operatività h24 della sala operativa dell'Aquila con lo stato di allerta, a seguito della forte scossa che nel pomeriggio ha interessato le aree interne della regione, con epicentro a Balsorano. Tre squadre di volontari sono state inviate a supporto del sindaco di Balsorano che ha immediatamente rafforzato il Coc. Tante segnalazioni sono giunte a Prefettura, Carabinieri, sindaci e Vigili del fuoco ma non sono stati segnalati danni a cose e persone. I sindaci stanno valutando se tenere aperte le scuole nella giornata di domani. Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sta seguendo costantemente l'evolversi della situazione. Si comunica inoltre che a seguito del sisma con epicentro nei pressi del comunne di Balsorano, sono stati aperti i seguenti COC:Morino, S. Vincenzo Valle Roveto, Villavallelonga, Balsorano, Civitella Valle Roveto.

Scuole chiuse poggi a Avezzano, Morino, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Luco, Trasacco, Villavallelonga, S. Vincenzo Valle Roveto, Balsorano e Canistro.

La Protezione Civile ha attrezzato area di eventuale accoglienza nella scuola di Balsorano. Per precauzione è stata portata una pompa di calore con gruppo elettrogeno (non c'e' gas) e brandine.

Cinquanta brandine e coperte sono state portate anche a Villavallelonga, per attrezzare bocciodromo e palestra ad aree di eventuale accoglienza.

