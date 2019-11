I pedaggi non aumentano, Castaldi: "Stop per 2 anni". Sigismondi: "Merito di Marsilio"

"Sul blocco degli aumenti per i pedaggi di A24 e A25, il nostro governo è intervenuto per andare persino oltre il già ottimo lavoro dei parlamentari e della Commissione: la sospensione degli incrementi viene estesa infatti da uno a due anni di durata, fino al 31 ottobre 2021". Così Gianluca Castaldi, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, commenta lo stop agli incrementi sulle autostrade interne abruzzesi. "Un segnale importante di attenzione verso l'Abruzzo, un impegno mantenuto (anche oltre le aspettative) che viene incontro alle esigenze del territorio, tristemente gravato negli ultimi anni da una serie insostenibile di aumenti sulle tariffe autostradali".

Fratelli d'Italia rivendica l'iniziativa: "Durante il dibattito alla Camera, ieri sera - afferma Etelwardo Sigismondi, segretario regionale di FdI - è chiaramente emerso, nell’intervento dei rappresentati della maggioranza, che l’emendamento approvato è frutto dell’iniziativa del presidente Marsilio, un elemento questo che fa definitiva chiarezza sulla paternità del provvedimento legislativo. È utile dire che il testo che la maggioranza aveva portato in Commissione era sbagliato e peggiorativo rispetto a quello proposto da Marsilio. E in effetti il Ministero ha provveduto ad aprire una nuova trattativa per giungere a un’intesa tra MIT, Anas, Mef e Strada dei Parchi, volta in sostanza a recuperare il testo originario presentato dal presidente della Regione alla Camera".