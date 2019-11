Il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli nominato al Consiglio delle Autonomie Locali

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, è stato nominato al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) che ha sede nel consiglio regionale d'Abruzzo. La nomina è avvenuta durante l'assemblea dei sindaci tenutasi nella sede della Provincia di Chieti. Nella stessa giornata c'è stata anche la conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica.

"La presenza dei sindaci per i lavori in CPO e in assemblea è stata davvero ampia e trasversale – ha dichiarato il presidente Mario Pupillo – consentendoci di raggiungere il numero legale. Un ringraziamento ai miei consiglieri di maggioranza e minoranza e ai colleghi sindaci che è doveroso considerando gli impegni quotidiani di ogni realtà comunale, cui si aggiunge il contributi in ambito provinciale su questioni importanti. Ed auguro al sindaco Masciulli di svolgere un buon lavoro in rappresentanza del nostro territorio”.

IL CPO - Durante la seduta, come detto, c'è stata anche la conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica composta da sindaci, presidenti di comunità montane, responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale e presidente del consiglio scolastico provinciale e presieduto dallo stesso Pupillo e dal consigliere delegato Massimo Tiberini con la partecipazione e collaborazione dell’Arch. Fellegara che ha curato il lungo percorso di formulazione della proposta.

La conferenza ha approvato il Piano di Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2020-21 con varie proposte di fusione di istituti e prevedendo anche la creazione di un Istituto Omnicomprensivo. La conferenza provinciale si è espressa in funzione consultiva anche sull’ampliamento dell’offerta formativa as. 2020/21. L'ultima parola spetterà comunque alla Regione Abruzzo.