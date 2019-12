Eredità giacente: 30 terreni in vendita al miglior offerente

TRIBUNALE DI LARINO

EREDITÀ GIACENTE N 100127/2009 V.G.

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

Il sottoscritto Dott. Maurizio Canfora, nato a Porto San Giorgio (FM) l’11.05.1957, con recapito in Termoli, via Cina n.28 – C.F.: CNFMRZ57E11G920G - P.E.C. mauriziocanfora@pec.it - quale curatore dell’eredità giacente n. 100127/2009 V.G. del Tribunale di Larino, giusta decreto di nomina del 21/08/2009 e successivo giuramento in data in data 12/11/2010,





PONE IN VENDITA

al miglior offerente i beni immobili della procedura, meglio descritti nella perizia di stima redatta dall’Arch. Panico Salvatore da intendersi qui richiamata e trascritta.

Descrizione dei beni:

Lotto unico:

Terreni agricoli siti nel comune di Mafalda:

ID COMUNE CATASTOTERRENI FOGLIO MAPPALE QUOTA COLTIVAZIONE CL. SUP.(Ha) 01 MAFALDA Terreni 01 20 1/1 PASCOLO I 0.16.80 02 MAFALDA Terreni 01 81 1/1 SEMINATIVO I 0.07.20 03 MAFALDA Terreni 02 106 1/1 SEMINATIVO II 0.06.50 04 MAFALDA Terreni 06 07 1/1 SEMINATIVO V 0.28.20 05 MAFALDA Terreni 06 08 1/1 SEMINATIVO III 0.04.90 06 MAFALDA Terreni 06 09 1/1 SEMINATIVO III 0.21.40 07 MAFALDA Terreni 06 10 1/1 PASCOLO I 0.80.10 08 MAFALDA Terreni 08 330 1/1 SEMINATIVO II 0.09.20 09 MAFALDA Terreni 21 41 1/1 SEMINATIVO II 0.51.40 10 MAFALDA Terreni 21 42 ½ SEMINATIVO II 0.05.80 11 MAFALDA Terreni 19 364 1/1 SEMINATIVO I 1.25.30 12 MAFALDA Terreni 25 958 3/18 SEMINATIVO I 0.00.30 13 MAFALDA Terreni 25 1.082 1/1 SEMINATIVO I 0.00.46 14 MAFALDA Terreni 19 366 1/1 FRUTTETO I 0.10.30 15 MAFALDA Terreni F.R. 25 689 SUB01 ½ Fabbr.Rur.Diruto 16 MAFALDA Terreni F.R. 25 27 ½ Fabbr.Rur.Diruto 0.00.69 17 MAFALDA Terreni 12 56 1/1 SEMINATIVO II 0.00.20 18 MAFALDA Terreni 12 59 1/1 SEMINATIVO II 0.04.80 19 MAFALDA Terreni 12 60 1/1 SEMINATIVO II 0.13.20 20 MAFALDA Terreni 12 61 1/1 SEMINATIVO II 0.04.00 21 MAFALDA Terreni 12 67 1/1 SEMINATIVO II 0.04.50 22 MAFALDA Terreni 12 71 1/1 SEMINATIVO II 0.05.00 23 MAFALDA Terreni 12 74 1/1 SEMINATIVO II 0.03.80 241 MAFALDA Terreni 27 113 1/9 SEMINATIVO ARB II 1.02.70 25 MAFALDA Terreni 27 287 1/9 SEMINATIVO III 0.11.00 27 287 1/9 VIGNETO I 0.04.00 26 MAFALDA Terreni 21 91 1/1 SEMINATIVO III 2.41.30 27 MAFALDA Terreni 02 29 1/1 SEMINATIVO II 0.14.00

Terreni agricoli e aree fabbricabili site nel comune di Montefalcone nel Sannio:

ID COMUNE CATASTOTERRENI FOGLIO MAPPALE QUOTA COLTIVAZIONE CL. SUP.(Ha) 1 MONTEFALCONENEL SANNIO Terreni 10 376 1/1 PASCOLOCESP II 0.15.10 2 MONTEFALCONE NEL SANNIO Terreni 12 161 1/1 SEMINATIVO IV 0.17.50 3 MONTEFALCONENEL SANNIO Terreni2 06 377 1/1 SEMINATIVO II 0.07.70

Prezzo:

Il prezzo base della vendita è fissato in Euro 14.100,00 per l’intera proprietà, oltre imposte nella misura di legge ed ogni altro onere di trasferimento.

Condizioni della vendita:

(omissis)

Modalità di presentazione delle offerte:

Gli interessati dovranno far pervenire a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno presso l’ufficio del curatore, ovvero consegnare direttamente all’ufficio del curatore, le offerte irrevocabili di acquisto in busta chiusa, con indicazione all’esterno della stessa della dicitura “Eredità giacente n. 100127/2009 V.G. Tribunale di Larino” –, senza alcun altro segno di riconoscimento.

Le offerte dovranno pervenire presso l’ufficio del curatore sito in Termoli, via Cina n. 28, entro e non oltre le ore 19,00 del 17.01.2020.

La busta, oltre all’offerta irrevocabile in bollo da euro 16,00, dovrà contenere un assegno circolare non trasferibile intestato a “Curatela eredità giacente n.100127/2009 V.G. Tribunale di Larino”, di importo pari al 10% del prezzo offerto per singolo lotto, a titolo di cauzione in conto prezzo. Detta cauzione verrà trattenuta dalla procedura ove l’aggiudicatario nei termini indicati non provveda al versamento del saldo prezzo.

(omissis)

Aggiudicazione tra gli offerenti:

Il giorno 18.01.2020, alle ore 9:00, presso l’ufficio del curatore in Termoli, (CB), via Cina n. 28, si procederà all’apertura delle buste, cui potranno presenziare solo gli offerenti o persone munite di delega scritta. Le operazioni avverranno alla presenza di testimoni e verrà redatto verbale scritto.

(omissis)

Solo in caso di più offerte valide del medesimo importo si procederà a gara in forma orale, cui parteciperanno solo coloro che effettuato le suddette offerte di pari importo. Il rilancio minimo sarà euro 2.000,00.

(omissis)

Ulteriori informazioni:

I dati personali inviati dagli offerenti verranno trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il trattamento dei dati ha come unica finalità quella di consentire l’accertamento della idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura nonché il corretto svolgimento della medesima.

I beni immobili oggetto di vendita potranno essere visionati dagli interessati attraverso sopralluogo preventivamente concordato con il curatore, entro e non oltre le ore 19,00 del 10.01.2020, contattando il seguente recapito telefonico: 3206520151.

(omissis)

Larino, li 07.12.2019

Il curatore dell’eredità giacente

Dott. Maurizio Canfora

I dati omessi possono essere reperiti consultando i seguenti siti web:

www.tribunaledilarino.it - www.astalegale.net - www.portaleaste.com

www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it