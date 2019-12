Castaldi: "Dallo sconto in fattura effetti negativi per le imprese: abrogato come promesso a Cna"

"L'articolo 10 del decreto Crescita è stato abrogato, come auspicato dagli imprenditori del CNA che ho incontrato lo scorso 11 ottobre a Pescara. Con loro mi ero impegnato per prima cosa ad avere un tavolo al MISE, per seconda cosa ad ottenere una soluzione definitiva al problema in legge di Bilancio: oggi posso dire con soddisfazione che così è stato".

Lo afferma Gianluca Castaldi, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. "Lo sconto in fattura ha sortito effetti negativi sulle piccole e medie imprese, il governo ne ha preso atto ed ha avuto la tempestività di risolvere la questione alla prima occasione utile: ringrazio in particolar modo il ministro Patuanelli, per la sua disponibilità ed attenzione".