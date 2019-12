Amazon apre il primo deposito di smistamento in Abruzzo: 4.700 metri quadri a San Giovanni Teatino

Un deposito di smistamento da 4.700 metri quadri a San Giovanni Teatino che occuperà direttamente 20 persone a tempo indeterminato e altre 85 come autisti assunti dai fornitori di servizi di consegna che "ritireranno i pacchi dal sito e li consegneranno ai clienti di Amazon nel centro-sud Italia".

Ad annunciarlo è la stessa multinazionale che precisa l'entrata in funzione della nuova struttura nei prossimi mesi e la collaborazione con "diversi fornitori locali di servizi di consegna, permettendo ad Amazon di continuare a investire nella sua rete di trasporti e in altre innovative soluzioni per espandere la propria capacità di consegna e velocizzare le spedizioni per i clienti".

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, commenta così: "Siamo entusiasti di aprire un nuovo deposito di smistamento in Abruzzo, il primo nella regione, dove grazie agli oltre 20 anni di esperienza nel settore, ai progressi tecnologici e agli investimenti nelle infrastrutture saremo in grado di garantire ai nostri clienti servizi innovativi e consegne più veloci che mai. Il sito rafforzerà la nostra rete logistica, permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon”.

La zona è stata scelta probabilmente per la posizione strategica con le varie infrastrutture di collegamento così come aveva fatto un altro colosso mondiale, l'Ikea. Una notizia sicuramente in controtendenza rispetto alle ultime sulla chiusura di diverse realtà che testimonia la costante crescita del sito di e-commerce finito recentemente al centro di critiche riguardanti i ritimi lavorativi eccessivi all'interno dei magazzini di smistamento (ad esempio la manifestazione dei dipendenti del polo di Piacenza nella settimana del Black Friday).